Tête de liste Bby pour les législatives à Pikine : le maire Abdoulaye Thimbo investi

On s’achemine sur un consensus pour la tête de la liste Benno bokk Yakaar de Pikine pour les prochaines joutes électorales. En effet, le Maire de la Ville, non moins coordinateur départemental et de Bby du département est choisi comme le meilleur profil à diriger la liste. Lors d’un meeting des femmes apéristes de Pikine-Est, c’est le maire de ladite commune qui a sorti une écharpe qu’il a fait porter à Abdoulaye Thimbo pour l’investir. « On ne change pas une équipe qui gagne. Le coordinateur de l’Apr dégage le meilleur profil pour diriger la liste vers une éclatante victoire » a lancé Issakha DIOP.

Ce dernier précédé par le Dg de l’Artp abonde dans le sens de l’unité. « J’exhorte les femmes à la sérénité et l’unité pour une majorité parlementaire », a indiqué Abdou Karim Sall. Ce dernier d’embrayer à l’endroit du coordinateur « Abdoulaye Thimbo tu as l’obligation et le devoir d’unir toute la famille maronne, et je vais t’assister là-dessus », souligne le coordinateur des cadres de l’APR du département de Pikine. Pour le ministre Pape Gorgui Ndong qui a d’abord validé la position du maire comme tête de liste se dit choqué par la guerre de positionnement pour remplacer la défunte Farmata Mactar Ndiaye « Nous devons mettre sur pied un comité de conciliation dans le but d’arrêter les querelles intestines. Je vais même m’y investir derrière le maire pour y arriver. J’invite les femmes à plus de retenue », a expliqué le ministre à l’endroit des femmes qui s’exécutent par des accolades sur la tribune. Le maire très sensible à la demande du ministre promet de s’y investir le plus rapidement possible pour une unité des cœurs...