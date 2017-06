Abdoulaye Diouf Sarr sur le choix d’Amadou Bâ – ‘’La seule chose qui vaille, c’est la victoire

Le ministre de la Gouvernance locale a procédé hier au lancement du projet Promo-ville dans la commune de Yoff. Abdoulaye Diouf Sarr a profité de cette occasion pour se prononcer sur les investitures au sein de la mouvance présidentielle en perspective des prochaines élections législatives. Le maire de Yoff qui était pressentie pour diriger la tête de liste de Dakar ne semble point frustré par le choix du président de la République porté sur le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Ba. Pour lui, l’importance c’est d’avoir une équipe gagnante. ‘’Ce qui est important, c’est une équipe qui gagne et quelle que soit la tête de liste. Si je suis dans l’équipe, je jouerai le rôle qu’il faut pour que le chef de l’Etat ait une majorité écrasante à l’Assemblée nationale’’, a déclaré le maire de Yoff.



Selon Abdoulaye Diouf Sarr, les populations sénégalaises sont ‘’suffisamment matures et politiquement conscients pour soutenir les listes de BBY qui permettront au chef de l’Etat de consolider sa politique de développement économique’’.



Revenant sur le projet Promo-ville lancé hier, le ministre de la Gouvernance locale souligne qu’il permettra de structurer et d’améliorer l’environnement et les investissements dans les communes du département de Dakar. Il est ainsi prévu, dans le cadre de ce projet, de réaliser la route qui passe devant le siège de la Fédération sénégalaise de football et qui va déboucher sur le rond-point de Philipe Maguilène Senghor. ‘’Comme le PUDC dans le monde rural, le projet Promo-ville devrait aider les populations des zones urbaines à avoir de la voirie, des infrastructures…’’, explique l’édile de Yoff.



D’après le chargé du projet Promo-ville Ageroute, Aissatou Ndoye, le montant des travaux s’élève à 9 milliards pour un délai d’exécution de 16 mois.

Enquete