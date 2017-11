Tête à tête entre Irina Bokova et Amy Sarr Fall avant son départ de l'Unesco

C'est une audience hautement symbolique qui s'est tenue à Paris, au siège de l'UNESCO, plus précisément au niveau du bureau exécutif de la directrice sortante. En effet, après huit années passées à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education et la Culture composée de 195 pays membres, Mme Irina Bokova, une des femmes les plus puissantes du monde, a tenu à recevoir Amy Sarr Fall, directrice générale d'intelligences magazine et par ailleurs Présidente du Club Intelligences Citoyennes pour un tête à tête qui en dit long sur l'estime que cette haute diplomate bulgare accorde à notre concitoyenne.

Contactée par l'équipe de Dakaractu pour confirmer cette information, Amy Sarr Fall s'est dite "très touchée par cette profonde marque d'estime à un moment très stratégique de la transition où l'emploi du temps de Mme Bokova est extrêmement chargé." Interrogée sur le sens à donner à cette audience particulière que le bureau de l'UNESCO a tenu à médiatiser, celle-ci nous répond dans la plus grande humilité "Certes, Mme Bokova a tenu à saluer mon engagement en faveur de la promotion de l'éducation et m'encourager à persévérer mais au-delà de ma modeste personne, je pense qu'elle a surtout voulu lancer un message fort à l'ensemble de la jeunesse africaine afin que celle-ci se sente davantage accompagnée et soutenue dans ses efforts inlassables et indispensables en faveur du développement du continent africain."



Quelque chose nous dit, qu'on nous a pas tout dit....surtout qu'on a appris que le même jour Amy Sarr Fall a échangé quelques mots avec la nouvelle directrice Audrey Azoulay, qui a pris ses fonctions juste quelques heures à peine, après son audience avec Mme Bokova.



Dakaractu promet de suivre et vous revenir avec les secrets de cette rencontre pas anodine.