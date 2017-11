Terrorisme : Serigne Pape Malick Sy s'attaque à la racine du mal

Le porte parole du Khalif général des Tidianes a axé son discours de cet après sur le terrorisme et ses causes. Serigne Pape Malick Sy qui a pris la parole à la suite du ministre de l'Intérieur a demandé à connaitre les racines du mal. “Il faut chercher à savoir le degré de croyance des poseurs de bombes. Il est tout aussi important de savoir la responsabilité de l'Occident dans leurs actes. On ne saurait faire l'économie du rapport qu'ils ont avec l'Occident et l'Islam”, pose t il le débat. Mais pour Serigne Pape Malick Sy, l'islam ne peut cautionner des actes de violence. Pour le prouver, la voix de la famille Sy de Tivaouane de rappeler l'histoire de Mike Tyson qui a été tourné en dérision à cause de sa conversion à l'Islam. “Certains ont voulu le détruire en accusant sa nouvelle religion d'être à l'origine de la dégringolade de sa carrière. Mais il leur a répondu que l'Islam a adouci son cœur et l'a humanisé”, enseigne Pape Malick Sy. Une bonne transition pour prêcher le dialogue entre les religions. A ce propos, le porte parole de Serigne Mbaye Sy Mansour se rappelle un enseigne de son “maitre à penser” Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. “Il m'enseignait d'avoir toujours de la déférence à l'endroit d'un mort, peu importe sa religion”, rapporte le marabout tidiane dont chaque mot est applaudi par l'assistance.