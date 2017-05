Tentative de viol sur sa tante : Un jeune de 18 ans déféré au parquet

A peine sorti de la majorité, un jeune homme a surpris sa tante dans son sommeil et s’est couché sur elle. Et lorsque celle-ci a commencé à se débattre, Diop n’a pas hésité à l’étrangler et à la rouer de coups. Dans sa plainte introduite au commissariat de la Médina, elle est revenue amplement sur les faits en expliquant que la nuit des faits, elle a partagé un bon plat de coucous avec le mis en cause et le fils de son frère, âgé de 6 ans .Et après une bonne heure passée au salon, en famille elle avait décidé d’aller se coucher. Mais alors qu’elle était dans le bras de Morphée, elle a senti à un instant que quelqu'un était couché sur elle. Tout d’un coup, elle s’est réveillée en sursaut, pour se débattre. C’est dans ces circonstances dit-elle, qu’elle a eu le réflexe de regarder le bracelet que portait son bourreau. Un bracelet qui lui est étrangement familier. Mais lorsqu’elle a regardé de plus près le visage, elle a failli tomber des nues. En réalité, il ne s’agissait ni plus, ni moins que de son neveu avec qui elle venait de dîner. Elle a crié au secours. Et le jeune homme a pris la fuite laissant sur le lit un couteau. Interpellé au retour de sa fugue, le jeune homme qui est né en 1999, a reconnu les faits il a été devant au parquet pour tentative de viol et coups et blessures volontaires...