Tentative d’assassinat : Un homme tente d’égorger un garçon de 3 ans

Le marché hebdomadaire de Baba-Garage dans le département de Bambey, a frôlé hier un drame. Au finish il y a eu plus de peur que de mal. La tragédie ayant été évitée de justesse. Un garçon âgé de 3 ans a échappé à une tentative d’assassinat. Un homme toujours pas identifié a voulu tuer le fils de Pape Dièye. Et son mobile reste encore inavoué. Armé d'un couteau de cuisine, il a investi hier en début d’après-midi, le marché hebdomadaire de Baba-Garage et jeté son dévolu sue l’enfant qu’il a traîné loin des regards des commerçants et acheteurs.

« Nous avons retrouvé l’enfant dans les ravins sis derrière le village, pleurant, la gorge ensanglantée et striée de blessures » assure un témoin. L’enfant acheminé au centre de santé de Bambey, a été retrouvé dans cet endroit isolé par une femme intriguée par ses sanglots.

Selon la même source, la famille de la victime réside au quartier de Léona de Baba –Garage. Son bourreau a dû être dérangé par les passants. Son coup ayant foiré, il a fondu dans la foule. Les recherches effectuées n’ont pas abouti.

« On ne connait pas l’homme qui a voulu commettre cet acte. Il avait déjà disparu lorsqu'on est venu s’enquérir de la situation », confie Pape Dièye, le père de l’enfant qui dit attendre le travail de la justice.

Le garçon est en observation au Centre de santé de Bambey...