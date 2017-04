Télévision : Baisse des prix de Canal + en Avril

La chaîne de télévision généraliste nationale française privée, Canal+ baisse ses prix. En effet à partir du 10 avril, le décodeur et les bouquets canal changent de prix.



Selon un communiqué le tarif du kit complet « décodeur+parabole+accessoires est désormais à 12 000 FCFA au lieu de 25 000 FCFA à partir des formules « évasion et des chaines canal+ ». L’accessibilité se traduit également à travers les différentes formules d’abonnement des bouquets « canal+ » répondant ainsi au mieux aux attentes des abonnés. Le bouquets canal+ est accessible à partir de 5 000 fcfa par mois avec la formule access, composée de plus de 140 chaînes et radios ».



Cette baisse selon la même source, a pour objectif d’offrir le meilleur de la télévision, en proposant notamment des offres toujours plus accessibles au plus grand nombre et des contenus inédits et exclusifs.