Téléphonie : L’ARTP lance aujourd'hui l’appel à candidatures pour l’accueil de MVNO

L’agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) lance à partir d’aujourd’hui un appel à candidature pour accueillir trois nouveaux opérateurs mobiles virtuels (MVNO). Ces derniers vont opérer comme les trois opérateurs qui sont déjà sur place à savoir Orange, Tigo et Expresso. Ils auront la possibilité de disposer de préfixe et d’octroyer des numéros. Une façon d’élargir l’éventail de choix en ce qui concerne la téléphonie au Sénégal.

Les opérateurs de réseau mobile sont des opérateurs qui « ne possèdent pas de concession de spectre de fréquences ni d’infrastructure de réseau propres. » Mais ils achètent, en accord, avec les opérateurs dénommés MNO (Mobile Network Operator) comme Orange, des forfaits d’utilisation de leur réseau qu’ils vont vendre à des utilisateurs.