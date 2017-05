Tchad: l'otage français libéré

L'otage français enlevé en mars au Tchad est libre, a annoncé l'Elysée ce dimanche. Dans un communiqué, le président François Hollande exprime sa "grande satisfaction" et "félicite l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour donner une heureuse issue à cet enlèvement".



Le Français, dont l'identité n'a pas été rendue publique,travaillait pour une compagnie minière. Il a été "enlevé dans une localité située à 50 km de Goz Beida", à 200 km au sud d'Abéché selon les autorités tchadiennes. D'après le ministre tchadien de la Sécurité Ahmat Mahamat Bachir, l'otage avait été transféré au Soudan voisin.



Le Tchad est l'un des principaux alliés de la France dans la lutte contre le terrorisme, et héberge à N'Djamena le QG de la force antiterroriste Barkhane, qui mène avec 4000 hommes des opérations dans cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso).