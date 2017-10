Tchad Talents : Une Sénégalaise pour piloter le salon des compétences et de l’emploi tenu au Tchad

La troisième édition va se dérouler du 7 au 9 Novembre et aura pour cadre le somptueux Radisson Blu Hotel de Ndjamena. Ce salon des compétences et de l’emploi va durant trois jours alterner les conférences-débats, des ateliers thématiques, des séances de formation, d’accompagnement, de recrutement, de compétition de porteurs de projets innovants et d’expositions diverses. Une rencontre de haut niveau avec en toile de fond une importante plateforme d’échanges et de rencontres entre les demandeurs et les offreurs d'emplois et de formation, les entreprises publiques et privées, les institutions bilatérales et multilatérales, les organisations non gouvernementales, les universités et les instituts de formation, de même que les administrations et les institutions publiques tel est l’événement qui a été placé sous la coordination du Dr. Anta Sané, une dynamique compatriote très engagée à ses heures en dehors du monde académique à la jeunesse, l’autonomisation des femmes et aux questions de développement.

Cet évènement selon Dr Anta Sané, par ailleurs Directrice Générale de Teranga Stratégies, cabinet de conseil en stratégie, management et formation a pour vocation de mettre en contact direct les entreprises à la recherche de compétences et les diplômés afin de leur permettre de trouver un emploi ou un stage, de les guider dans le choix de leur carrière et de les préparer à la création de leur propre entreprise. Le salon représente également l’occasion pour une entreprise de disposer d’un stand afin de se faire connaitre, de présenter ses produits et de trouver les profils qu’elle recherche. C’est le lieu de rencontrer des prospects, de fidéliser les clients et de booster sa notoriété.

Placé sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Idriss Deby Itno, cette troisième édition de Tchad Talents dont le thème général est : « Promouvoir les compétences et l’auto emploi dans les secteurs clés du dynamisme économique du Tchad » a pour objectifs: la promotion de l’emploi des jeunes dans les secteurs clés de l’Energie et des Mines, de l’Agriculture et de l’Elevage, des Industries, de l’Economie Numérique et des Services ; la Promotion de l’entreprenariat des jeunes avec un accent sur l’accès aux outils de perfectionnement pour la réalisation de projets lucratifs.



Selon Dr. Sané, ce grand évènement abordera toutes les problématiques de l’emploi et du développement de la compétence au Tchad et mettra en avant les différentes initiatives, stratégies et actions mises en œuvre par le gouvernement Tchadien dans les secteurs clés de l’Energie et des Mines, de l’Agriculture et de l’Elevage, des Industries, de l’Economie Numérique et des Services. Il s’agit donc pour Dr. Sané de relever le défi du but recherché de cette édition 2017 qui est d’outiller la jeunesse dans ces secteurs clés afin qu’elle s’engage dans le secteur public ou qu’elle décide de prendre son destin en main. Il s’agit donc de révéler et de valoriser le talent de ces jeunes et créer ainsi une nouvelle génération de jeunes dynamiques et audacieux. Pour Dr. Sané, l’objectif de ce salon est de permettre une rencontre inédite dans un lieu dédié et préparé à cet effet entre des candidats enthousiastes et des entreprises pour qui le capital humain constitue un facteur clé de succès. Ceci pour impulser une nouvelle dynamique de promotion de l’emploi les jeunes dans les secteurs clés de l’Energie et des Mines, de l’Agriculture et de l’Elevage, des Industries, de l’Economie Numérique et des Services et de promouvoir l’entreprenariat des jeunes avec un accent sur l’accès aux outils de perfectionnement pour la réalisation de projets lucratifs.

Dr. Anta Sané avait été choisie comme la présidente du Jury de la compétition des porteurs de projets lors de la deuxième édition de Tchad Talents en 2015. Elle avait présidé la compétition des porteurs de 30 projets. Le Promoteur de Tchad Talents a fait appel à son expertise à travers Teranga Strategies pour organiser cet événement de grande envergure de cette troisième édition du salon des compétences et de l’emploi qui attend 10,000 visiteurs, 50 stands et plus de 100 projets en compétition dans les secteurs clés de l’Energie et des Mines, de l’Agriculture et de l’Elevage, des Industries, de l’Economie Numérique et des Services. Le salon sera l’occasion de traiter des thématiques liées à l’emploi et aux perspectives de son développement, à la promotion du genre, à la professionnalisation des métiers, et de façon générale aux défis que le Tchad devra relever pour garantir son développement économique et social et atteindre les ambitieux objectifs.

Pour rappel, Dr. Anta Sané est professeur de Sciences Politiques et de Relations Internationales aux Etats-Unis et en Afrique. Dr. Sané est également une consultante pour différentes organisations et personnalités dans le domaine de l’intelligence économique, de l’orientation stratégique de questions liées à la gouvernance, à la communication institutionnelle, à la gestion énergétique, au genre, aux partenariats, aux politiques locales et mondiales. Sa carrière professionnelle englobe aussi le milieu bancaire où elle a occupé différents postes allant de Responsable des Finances, Responsable des investissements privés à Directrice d’agence. Dr. Sané a coordonné les activités YALI (Initiative du Président Obama pour les jeunes leaders Africains). Dr. Sané est membre du Comité National Démocratique aux Etats-Unis. Dr. Sané a été membre du comité de Collecte de fonds/Fundraising pour la Candidate Présidentielle Démocrate, Hillary Clinton. Dr. Sané a été l’invité du Président des Etats-Unis, Barack Obama et de la première dame Michelle Obama à la Maison blanche.

Tchad Talents est une manifestation organisée tous les deux ans sur une base non lucrative, avec le partenariat d’institutions nationales et internationales, et des entreprises tant publiques que privées. Tchad Talents a été initié par CONSULTING AFRICA SA, un cabinet d’audit et d’expertise comptable, et des initiateurs comme l’ ONAPE (Office National pour la Promotion de l’Emploi), LE FONAP (Fond d’appui a la Formation Professionnelle), L’IFPE et des partenaires institutionnels comme le CNPT (Conseil National du Patronat Tchadien) et le CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale). Tchad Talent est portée avec le concours de l’association A2RTEL (Agir en Réseau pour la Réussite des Tchadiens dans l’Entrepreneuriat et le Leadership) et l’ADESIT (Association pour le Développement des Sociétés de l’information au Tchad).