« Taxawu sa Askan » pour la réélection de Macky Sall en 2019

Le mouvement « Taxawu sa Askan » qui sera lancé ce samedi 25 mars à Diourbel, ambitionne de donner la majorité au président de la République lors des législatives de 2017 et de le réélire en 2019. Son président Papa Abou Camara qui a longtemps cheminé aux côtés de l’APR compte ainsi officialiser son compagnonnage en massifiant sa base au niveau local avant de l’élargir sur le plan national. Papa Abou Camara qui œuvre dans le milieu navétane diourbellois est le président de l’équipe Yeewu et 1er vice-président de la Sonacos. Il se dit être une voix autorisée auprès de la jeunesse de Diourbel pour engranger le maximum de voix pour contribuer à lui donner un second mandat présidentiel. Ce souscripteur d’assurances, chef d‘entreprise, estime que c’est un retour d’ascenseur parce que Macky Sall a fait un pas énorme dans la réalisation de chantiers et dans la promotion des cadres de Diourbel. Le combat de Taxawu sa Askan est de porter la voix des jeunes pour une politique de jeunesse plus appropriée à Diourbel...