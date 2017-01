Tarifs de l’Internet : la SONATEL annonce "des signaux forts" dans les prochaines semaines

La Société nationale des télécommunications (SONATEL) va donner dans les semaines à venir "des signaux forts" concernant ses tarifs d’accès à l’Internet, a annoncé, vendredi, à Dakar, son directeur général, Alioune Ndiaye.



"Dans les semaines qui viennent, nous donnerons des signaux forts sur les prix d’Internet pour accompagner le Plan Sénégal numérique 2025", a-t-il dit dans des propos rapportés par la Télévision publique (RTS).



Le DG de la Sonatel s’exprimait au sortir d’une audience avec le président Macky Sall.

"Nous serons un partenaire important du développement du numérique au Sénégal, parce que nous allons amener la 4G dans l’ensemble du territoire et veiller à ce que les tarifs de l’Internet soient tout à fait accessibles", a indiqué Alioune Ndiaye.



Selon son directeur général, la SONATEL couvre actuellement "75% de la population en 3G et va couvrir les populations en 4 G dans les années qui viennent".



"Nous venons de renouveler notre convention maison pour 17 ans, ce qui nous donne la même visibilité que nos concurrents. Nous sommes vraiment dans les starting-blocks pour augmenter nos investissements au Sénégal et déployer la 4G", a assuré Alioune Ndiaye.



Créée en juillet 1985, la SONATEL est l’opérateur historique des télécommunications au Sénégal. Ses principaux actionnaires sont l’Etat du Sénégal et le Groupe Orange, son partenaire stratégique depuis 1997.



La SONATEL est présente dans la sous-région ouest africaine à travers ses filiales au Mali, en Guinée Bissau, en Guinée et en Sierra Leone.



La société offre "des solutions globales" de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l’Internet, de la télévision et des données au service des particuliers et des entreprises.