Tanor Dieng aux membres du MEES : «Donnez la preuve à ceux qui bavardent que nous sommes en train de travailler »

Le Secrétaire général du PS a adressé un message au Mouvement national des élèves et étudiants socialistes Dimanche. Ousmane Tanor Dieng leur a demandé de faire plus montre d’engagement à l’heure de conflit dans leur formation.

« Aujourd’hui, il y a une crise de l'engagement politique. Alors ne vous laissez pas diriger par les moins bons. Engagez vous, animez, massifiez. Car il est permis de vous annoncer qu'aujourd'hui : La direction du Parti a décidé de faire siéger le Secrétaire général national des élèves et étudiants socialistes au Bureau du Secrétariat exécutif national. Le parti socialiste a toujours travaillé pour l’intérêt du Pays, alors montrez leur que vous êtes civilisés. Donnez la preuve à ceux qui bavardent que nous sommes en train de travailler. Laissez les continuer à s'agiter et on prendra nos responsabilités si c'est nécessaire » aurait-il dit.

Il a aussi exhorté selon une note qui nous est parvenue ces jeunes socialistes à se préparer pour les prochaines élections législatives de 2017. « Allez dans les communes, les départements et autres pour poursuivre la massification, l’animation du Parti, surtout l'inscription sur les listes électorales. Pour voter, il faut s’inscrire et je suis convaincu que la majeure parti d'entre vous se sont inscrits. Maintenant je vous dis que ça se passera avec Benno Book Yakaar, et nous verrons une grande victoire avec la majorité présidentielle ».