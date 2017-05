Tanor Dieng au meeting de BBY de Guédiawaye : « J’ai dit au président que le meilleur candidat pour diriger Guédiawaye c’est Aliou Sall »

Le « Benno Bokk Yakaar » de Guédiawaye a tenu hier un meeting départemental organise par l’honorable député-maire de Golf Sud, Aïda Sow Diawara. Un meeting présidé par le Président du HCCT Ousmane Tanor Dieng. Une occasion pour ce dernier de dresser le meilleur profil pour diriger la liste départemental lors des législatives, qu’il a attribué au frère du Chef de l’Etat.

« Si vous voulez mon avis, le meilleur candidat pour diriger Guédiawaye c’est Aliou Sall. Et je ne m’en cache pas je l’ai dit au président, mais c’est lui qui décide et on fera ce qu’il décidera, mais nous avons le droit en démocratie de donner notre point de vue. Et en démocratie c’est la base qui décide, et vous avez décidé et c’est cela que l’on doit faire » a-t-il dit.

« Nous partirons d’ici renforcé que le 30 Juillet « Benno Bokk Yakaar » remportera les élections ici à Guédiawaye », a ajouté Tanor Dieng.

Le SG du parti socialiste a fini par dire aux militants que les élections prochaines ne seront pas des législatives classiques.

« Le Président est à un peu plus du mi-mandat, nous voulons qu’il termine son mandat dans la stabilité, nous voulons qu’il achève ce bilan qui est tout à fait reluisant. Nous du monde rural, savons ce que le PUDC, le PUMA etc. est en train de faire. Le pouvoir d’achat relevé etc., dire qu’il n’y pas de bilan relève de la mauvaise foi. Et je suis venu plusieurs fois à Guédiawaye, mais on voit que des chantiers poussent de partout et on encourage Aliou Sall ». Aussi demandera-t-il aux militants de s’armer de leurs cartes et de redonner la majorité à Benno.