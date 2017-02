Tambacounda : Pour booster les inscriptions sur les listes électorales, Mame Balla Lô lance la grande offensive.

C’est une assemblée générale aux allures d’une véritable démonstration de force qui s'es t tenue ce Samedi 25 Février à Tambacounda.

Après avoir constaté que le rythme des inscriptions sur les listes électorales « était encore très lent », le coordonnateur départemental de BBY à Tambacounda, le député maire Mame Balla LO, qui avait à ses côtés tous les leaders de l’APR et de la coalition BBY du département, a battu le rappel des troupes et a engagé les responsables à descendre sur le terrain.

En effet, le potentiel électoral du département de Tambacounda est estimé à 93.539, mais le nombre d’inscrits sur les listes à la date du vendredi 24 février 2017 est de seulement 38237, soit un taux de 40%. C’est ce faible taux qui a provoqué une assemblée générale sous la houlette du coordonnateur départemental du Benno Bokk Yaakar, le Député Mame Mame Balla Lô.

Selon lui, « un constat à mis parcours a été fait et il est ressorti que du travail reste à faire afin d’atteindre un taux satisfaisant ». Il s’agit pour le coordonnateur de BBY « d’enrôler tout le potentiel électoral pour une participation honorable aux prochaines élections ». Il en a appelé à tous les responsables de la coalition « d’être d’attaque en insistant dans une sensibilisation à inscrire tous les citoyens en âge de voter ».

Par ailleurs, la commune de Tambacounda vient d’être renforcée avec deux nouvelles commissions, « chaque responsable doit pouvoir mobiliser une bonne tranche de la population afin de les amener à s’inscrire. Car cette commune de Tambacounda, capitale régionale, n’est qu’à 30% d’inscrits, soit 13.247 sur un potentiel de 44.348. »

Le combat est loin d’être gagné a-t-il dit.. Mais le coordonnateur en appelle à une implication de chacun surtout dans les communes de Tambacounda et de Missirah qui n’ont pas encore atteint le taux départemental.

Mieux, le député Maire se fixe comme objectif d’atteindre les 100% d’inscrits dans les 45 jours. Pour atteindre cet objectif, « il est obligatoire que l’unité soit de mise dans la coalition, j’en ait fait un sacerdoce » a-t-il conclu.