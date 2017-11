Tambacounda : Mamadou Kassé (DG de la SN HLM) enrôle plus de 1000 élèves à la CMU

Auréolé de l’écrasante victoire de « Benno Bokk Yakaar » aux élections législatives du 31 juillet passé, le directeur général de la Sn-Hlm, Mamadou Kassé, loin de dormir sur ses lauriers, ménage sa monture en direction de la présidentielle de 2019, en lançant l’opération « Bindu Watt ». Cela, pour que sa région soit de celles dont la contribution sera décisive pour assurer au Président Macky Sall une réélection, sans conteste, dès le premier tour.



En clair, ce vendredi, à l’occasion d’une mobilisation exceptionnelle des populations de Tambacounda, M. Kassé, conformément aux orientations du Plan Sénégal Émergent, a octroyé des financements aux groupements féminins de la localité en général et des militantes en particuliers.



Comme si tout cela ne suffisait pas, le DG de la Sn-Hlm a permis à mille jeunes élèves de Tambacounda de bénéficier des faveurs de la Couverture maladie universelle. Pour ce faire, il a versé à l’Agence nationale de la Cmu au niveau de Tambacounda la bagatelle d’un million de F Cfa.



Ainsi, la réélection du Président Macky est chez M. Kassé un combat de tous les jours d’ici à 2019. « Tous mes actes et paroles convergent vers ce but », dira-t-il, mettant l’accent sur la massification du parti.

Sur un autre registre, le directeur général de la Sn-Hlm a salué les concertations avec l’opposition initiées par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. « Le chef de l’Etat pouvait se contenter de sa majorité qui lui donne les coudées franches pour gouverner. S’il dialogue, c’est pour recueillir les contributions positives de tous les Sénégalais aux fins de raffermir ce commun vouloir de vie commune qui a donné à Benno Bokk Yakaar des résultats satisfaisants au profit de tout le peuple sénégalais. Le fait de maintenir cette coalition intacte pendant plus de cinq ans montre que Macky Sall est un homme de dialogue. Contrairement à Wade qui s’était séparé de ses alliés comme Moustapha Niasse et Amath Dansokho au bout d’un an de gestion du pouvoir entre 2000 et 2001 », rappelle Kassé.

Pour finir, le directeur général de la Sn-Hlm a déploré ce qu’il appelle un « esclavage moderne » : à savoir la vente de migrants africains en Libye. Il conseille aux candidats à l’émigration clandestine de se rapprocher des services compétents de l’Etat, qui est en train de dérouler « un ambitieux programme pour rétrécir la surface du chômage » vers la matérialisation de l’objectif de création de 500 000 emplois en sept ans.