Tambacounda : Le Maire remet des fournitures scolaires estimées à 14,5 millions de francs CFA

Le Maire de la commune de Tambacounda, l'honorable député Mame Balla lô, a procédé à la remise officielle d’un lot de fournitures scolaires destinées aux 22 écoles du périmètre communal. Des fournitures estimées à 14,5 millions de francs CFA. Dans son adresse, le Député Maire Mame Balla Lo a exprimé sa satisfaction de présider la cérémonie en présence des directeurs d’écoles bénéficiaires. Il a précisé que" le Conseil municipal est disposé à appuyer davantage l’Inspection de l’Education et de la Formation dans le seul but d’améliorer sensiblement les résultats scolaires de la commune chef lieu de région, locomotive du département." Il a également souhaité que cette tradition soit pérennisée afin que les écoles de la commune se sentent soutenues. Sur les quelques problèmes soulevés par l’IEF Amadou Dia, le maire Mame Balla dira qu'il " ne ménagera aucun effort pour soutenir ces établissements en électrification, adduction d’eau mais aussi pour le gardiennage. La résorption des abris provisoires dans ces écoles de la commune est une préoccupation que l’Etat doit prendre en charge". Des recommandations ont été données par l’Edile de la ville de Tamba pour un recensement des « Daaras » afin de trouver des stratégies d’accompagnement pour leur modernisation. L’IEF Amadou Dia s'est réjoui de cette cérémonie car" ces fournitures scolaires constituent un important intrant pédagogique et facilitent le travail des enseignants".