Tamba/Soutien aux élèves en situations difficile : Le DG de la SN HLM, à travers son association “ANKA WOULI“, perpétue la tradition

Des lots de fournitures scolaires ont été distribués à l’école primaire des Abattoirs Complémentaires de Tambacounda, un quartier périphérique de la commune. Lesdits lots, destinés aux élèves des quartiers difficiles qui vivent dans des conditions jugées précaires, viennent en appui aux parents pour les aider à faire face aux frais d’école de leurs potaches. La présidente de l’Association ANKA WOULI, Adja KEITA conseillère municipale et responsable politique dans l’APR, proche du DG de la SN HLM, perpétue ainsi une tradition, elle qui est dans la solidarité agissante. Pour cette année, à la suite de l’édition de 2016, Mr Mamadou Kassé, Directeur Général de la SNHLM et Président d’honneur fondateur de cette association, n’a pas lésiné sur les moyens pour redonner le sourire à des orphelins et autres enfants vivant dans l’extrême pauvreté. La cérémonie de remise symbolique a été présidée par Madame Awa NDIAYE DIOP, Adjointe au Gouverneur de région chargée du Développement en présence du représentant du préfet du département, du représentant de Monsieur le Maire et d’autres autorités académiques, religieuses et coutumières. « L’association ANKA WOULI est pionnière à Tambacounda en terme de soutien d’ampleur aux élèves en difficulté » a tenu à préciser l’autorité administrative et par ces actions elle crée l’émulation. Selon la présidente de l’association Adja KEITA, « les actions d’ANKA WOULI ne se limitent pas à l’éducation. En termes d'actes concrets, on peut compter des dons aux détenus de la MAC (maison d’arrêt et de correction), aux hôpitaux et centres de santé, aux daaras et mosquées, aux femmes agissant dans le développement, etc …». Ainsi ce sont des centaines d’élèves qui ont reçu du matériel scolaire et l’innovation majeure cette année reste l’octroi de bourses à des élèves du secondaire et du supérieur. D’autres actions sont actuellement à l’étude, selon la Présidente, et ayant trait à la santé des élèves.