Takhawou sa Askan fait sa rentrée politique à Diourbel

Pour une première, c’est un véritable coup de maitre qui a été réussi par Papa Abou Camara. Ce premier meeting politique du mouvement Takhawou Sa Askan a été lancé de manière officielle à Diourbel. Son président réitère son soutien indéfectible au camp du Président de la République. Papa Abou Camara qui a réuni beaucoup de Diourbelois a l’occasion du lancement de son mouvement se dit prêt à accompagner et soutenir le président de la République . Lui qui se dit satisfait de la politique du chef de l’état pour la promotion des fils de la région compte enrôler la jeunesse pour donner un second mandat au président. Le président du mouvement takhawou sa askane de préciser qu’il n’est pas venu dans l’APR pour demander un quelconque poste mais uniquement pour aider le président à réaliser ses ambitieux projets pour la région de Diourbel. C’était en présence de nombreux responsables politiques et autorités de la région