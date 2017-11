Taïba Niassène : Les autorités locales ont mis en place le projet "imam"

Lancé hier dans la commune de Latmingué, le projet dénommé "initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons"(imam), vient d'être mise en place aujourd'hui à Taïba Niassène.



En effet, le maire dont sa Commune est enrôlée dans l'imam a reçu hier sa dotation en moutons. Laquelle dotation a été distribuée ce mercredi aux bénéficiaires composés principalement de femmes et de jeunes qui assureront plus tard la mise à l'échelle.



Pour Mouhamadou Habib Niass, l'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons est un projet très important qui vise l'autosuffisance en moutons. " 25 communes sont actuellement concernées. Ainsi, chaque collectivité locale a contribué à hauteur de 3 millions de nos francs. Il y a aussi l'apport du ministère de l'élevage et des productions animales, le PNDL, l'ONG Heifer internationale et la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale", confie l'édile de Taïba Niassène.



Poursuivant dans cette lancée, Mr Thiam d'ajouter que " le projet va permettre aux jeunes et aux femmes bénéficiaires de sortir de leur situation de pauvreté à travers la mise en place d'une chaîne de solidarité qui verra tous les habitants dotés de moutons. L'année prochaine, nous comptons aussi apporter notre contribution pour augmenter davantage le nombre de bénéficiaires".