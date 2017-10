TURQUIE : 1444 sénégalais en situation illégale régularisés

1444 sénégalais vivant en Turquie et en situation illégale ont été régularisés et pourraient obtenir leur carte de séjour. Cette bonne nouvelle est intervenue lors d’une audience entre son Excellence Moustapha Mbacke, Ambassadeur du Sénégal à Ankara et Son Excellence Monsieur Souleymane Soylu, Ministre de l’Intérieur de la Turquie. Le Ministre Turc selon une note à l’issue de cette rencontre, a bien voulu indiquer que les intéressés pourront s’enregistrer sur la plateforme électronique (e-ikamet.goc.gov.tr) des Services de l’émigration de la Turquie en vue d’obtenir leur carte de séjour.



« Cette décision, d’une haute portée symbolique, vient encore illustrer, si besoin en était, les liens fraternels et l’estime réciproque qui existent entre les deux Chefs d’Etat Son Excellence Monsieur Recep Tayyib Erdoğan et Son Excellence Monsieur Macky SALL. Cette amitié fondée sur une vision et des aspirations partagées a permis de hisser les relations bilatérales multidimensionnelles à des niveaux jamais égalés et de tracer des perspectives dans la construction d’un destin commun à même de répondre aux attentes des populations des deux pays frères » lit on par ailleurs sur la même note.