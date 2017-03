TUÉ AU SENEGAL : L'étudiant marocain Mazine Chakiri repose désormais à Marrakech

La dépouille de l’étudiant marocain Mazine Chakiri, tué dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Dakar, au Sénégal, a été rapatriée au Maroc. Le corps a été inhumé dans sa ville natale de Marrakech. L’étudiant en médecine dentaire avait été agressé près de son domicile par six individus.

Ces derniers l’avaient d’abord dépouillé de tous ses biens avant que l’un d’eux lui assène un coup de couteau au niveau de la cuisse provoquant des saignements abondants.

Les étudiants marocains ont ensuite manifesté à Dakar pour réclamer plus de sécurité et certains d’entre eux n’ont pas hésité à affirmer qu’ils étaient ciblés par des agresseurs. Lors d’une conférence de presse organisée mardi, la Police a affirmé avoir interpellé cinq suspects alors qu’un sixième a réussi à prendre la fuite au moment de l’arrestation.

« Nous avons arrêté cinq personnes qui ont reconnu avoir attenté à la vie de Mazine Chakiri, un étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop », avait indiqué le chef du bureau des relations publiques de la Police nationale.