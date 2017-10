TRIPLÉ À L'HÔPITAL DE GRAND MBOUR

L’hôpital de Grand Mbour vient d’enregistrer la naissance d’un triplé. Après plusieurs jours de va et vient pour menace d’accouchement prématuré ADAMA SENE la native de Ngaparou a finalement eu ses triplés tous des garçons. Couchée dans son lit d’hôpital, l’heureuse maman souriante mais parfois frappée par des douleurs abdominales, s’est ouverte à nous: <<je suis venu à l’hôpital plusieurs fois avant de subir une opération car les bébés sont des prématurés. Mon mari a beaucoup dépensé et actuellement nous sommes confrontés à des problèmes financiers>>

À la question de savoir si elle est à son premier accouchement, Adama Sène répond par la négative et affirme avoir laissé des jumeaux à la maison. Par ailleurs l’hôpital de Grand Mbour, précisément la maternité et la pédiatrie souffrent de tous les maux. Dotée de 7 couveuses, la maternité n'en a que 2 qui fonctionnent, nous renseignent les agents trouvés sur place...