TRAFIC INTERNATIONAL DE COCAÏNE : Comment Charles Eboni transportait 72 boulettes dans son slip et son ventre

Le Nigérian, Charles Eboni, a fait face à la chambre criminelle, hier. Il est poursuivi pour le crime de trafic international de Cocaïne. Selon les faits de l’espèce, dans la nuit du 17 au 18 février 2013, les éléments de l’Ocrtis ont reçu l’information selon laquelle un Nigéria transportait de la drogue. Ils ont ainsi attendu son vol avec les descriptions adéquates. La fouille effectuée a permis de déceler 40 boulettes dans son slip. Le test d’urine révèle que son estomac contenait de la drogue.

A l’hôpital principal de Dakar, une radiographie a révélé une présence de drogue dans le ventre. Au cours de son internement, il a expulsé 32 boulettes.

Interpellé par les éléments enquêteurs, l’accusé n’est pas allé par quatre chemins pour expliquer, dans les moindres détails, les raisons de la possession de cette quantité de drogue.

A l’en croire, il s’était rendu à Sao-Polo (Brésil) pour acheter, en sa qualité de commerçants des habits. Il devait y séjourner trois semaines. Au cours de la première semaine, il a rencontré un de ses compatriotes qui lui avait suggéré de vendre de la drogue pour mieux gagner sa vie. Ils se sont convenus d’un premier marché de 5500 dollars.

À la vente du produit, il devait avoir 7 fois le prix d’achat. De ce fait, il a renoncé à l’achat de sa marchandise initiale et a ainsi fait une avance de 4000 Dollars à son acquéreur. Le lendemain, un inconnu lui a remis à son hôtel, 72 boulettes de cocaïne qu’il ingurgitera, avant de prendre un vol à destination du Sénégal en passant par Doha puis Tunis.

Poursuivant ses aveux, il dira avoir expulsé 14 boulettes en escale en Tunis. Aussi, au cours du vol Tunis-Dakar, il a expulsé 26 autres qu’il a dissimulés dans ses parties intimes. Même si dans le procès-verbal, les limiers font la description d’un connaisseur compte tenu de la quantité et la valeur de cette drogue, l’accusé a notifié qu’il s’agit de sa première fois avant de reconnaitre les faits.



Des variations à l’instruction et devant la barre



Devant le juge instructeur, c’est une autre version qu’il a tenue. Charles Eboni aurait rencontré par hasard un compatriote qui, après discussion, a voulu l’aider parce qu’il préparait les funérailles de sa mère. En échange, il devait transporter un colis qu’il devait avaler.

Le Nigérian soutient ne connaitre ni d’Adam ni d’Eve la cocaïne. « Je me sentais redevable à un compatriote qui voulait m’aider à bien organiser les funérailles de ma défunte mère. En aucun cas je ne pouvais lui refuser le service qu’il me demandait encore que je ne connaissais pas la gravité de devoir transporter une telle marchandise », a-t-il soutenu devant le magistrat instructeur.

Devant la barre, il a également tenu une autre version, mais cette fois similaire à celle de l’enquête préliminaire. Il a soutenu que c’est un compatriote qui lui a remis la drogue qu’il devait ramener au Nigéria alors qu’il était à Sao-Polo dans le cadre de ses activités commerciales. « Les boulettes m’ont été remises par un individu que je ne saurai identifier. J’ai pris un vol de Sao-Polo à Doha et de Doha à Tunis. Là-bas, j’avais des maux de ventre et j’ai expulsé 22 boulettes de cocaïne A Dakar, ils ont découvert les 22 boulettes que j’avais dissimulé dans mon slip », a-t-il expliqué.

L’accusé a aussi reconnu avoir commis une faute et a imploré la clémence de la chambre. Dans sa réquisition, le parquet a soutenu que les déclarations du mis en cause ont été variantes depuis l’arrestation, mais les constances sont la possession de drogues qui sont parvenus dans notre pays par devers lui. « C’était un business qu’il devait commencer. Il faut le garder dans les lieux de détention et le condamner à une peine de 20 ans de travaux forcés et d’une amende de 7 500 000 FCFA » a demandé le procureur. Pour l’avocat de la défense, l’accusé n’a même pas eu le temps d’évoluer au Sénégal.

La robe noire a demandé la disqualification des faits de trafic international de drogue en transport de drogue. Aussi, compte tenu de son statut de délinquant primaire qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice, il a demandé une application bienveillante de la loi. L’accusé sera fixé sur son sort le 7 février.