TRAFIC DE RANGE ROVER VOLÉES VERS DAKAR : Deux sénégalais arrêtés à Paris

C’est un trafic international de véhicules haut-de-gamme qui ne semble pas devoir connaître de fin. Depuis plusieurs mois, de nombreux services de police sont mobilisés pour tenter d’endiguer les multiples vols de Range Rover modèles Evoque, Vogue, constatés un peu partout en France et plus particulièrement en région parisienne. De luxueux 4x4 qui, une fois dérobés, sont rapidement acheminés vers le port d’Anvers en Belgique avant d’être montés dans des containers en partance pour le Sénégal. Plusieurs équipes de voleurs et de receleurs ont déjà été démantelées au cours des derniers mois mais sans que cela ne mette, pour autant, un terme à ce juteux trafic.

Le 3 janvier dernier, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne ont intercepté un container chargé de deux Range Rover Evoque signalées comme volées, qui s’apprêtait à être déposé dans un cargo à destination de Dakar au Sénégal.

Dans la foulée, les policiers de la BRB ont interpellé deux hommes, soupçonnés d’avoir recelé ces deux véhicules, préalablement entreposés dans un box à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis).

« Au cours de cette opération, une troisième Range Rover volée a été découverte dans un autre container, confie une source proche de l’affaire. Ce type de véhicule est très recherché en Afrique subsaharienne. Ces voitures sont revendues autour de 10 000 € ».

Les deux suspects- des Sénégalais-, âgés de 20 et 23 ans, ont été placés en garde à vue, avant d’être finalement mis en examen puis incarcérés. Les investigations se poursuivent pour tenter de remonter la piste des voleurs et les commanditaires de ce juteux trafic.