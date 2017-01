TRAFIC DE DROGUE : Saisie respective de 05 kg, 31 cornets de chanvre indien et 05 boulettes de cocaïne de 10 grammes chacune.

Le mercredi 25 Janvier 2017, les éléments de la Brigade de recherches de la Sûreté Urbaine de Dakar et ceux de la section opérationnelle de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), dans le secteur frontalier de Keur Ayib, ont marqué leur territoire par une saisie respective de cinq kilogrammes (05 kg) et trente et un (31) cornets de chanvre indien et cinq (05) boulettes de cocaïne de dix (10) grammes chacune. En effet, les éléments de la Sûreté Urbaine informés de ce qu'un individu se livrait au trafic de chanvre indien et perturbe le bon voisinage au quartier Nord-Foire, ont investi ladite localité. Les recherches entreprises ont permis d'interpeller une jeune fille du nom de F. DIOP, née le 17 mars 1999 à Dakar, sans profession et domiciliée à Yoff.