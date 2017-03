TOURNOI ZONE 2 : LE CAP-VERT BAT LE MALI, 64-58

Le Cap-Vert a battu le Mali par 64 points à 58, dans un match joué vendredi pour la première journée de la manche retour du Tournoi de la zone 2 de la Fiba Afrique, en vue de la qualification à l’Afrobasket Congo 2017.



A la mi-temps, les Maliens menaient avec un écart de deux points, 36-34.



Avec cette victoire, le Cap-Vert prend la deuxième place du Tournoi de la zone 2.



Le second match du groupe oppose le Sénégal à la Guinée.



Au terme de six journées de compétition (manches aller et retour), deux équipes de la zone 2 de la Fiba Afrique se qualifieront au prochain Afrobasket prévu du 19 au 30 août.