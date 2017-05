TOUBA - 'Yeewu Jotna' et ' Aar Sénégal' travaillent pour la défaite de Bby dans la cité religieuse

Les législatives à Touba ne sont seront pas une partie de plaisir pour les coalitions en lice. L'opposition comme la mouvance Présidentielle travaillent à massifier leurs rangs. Cette semaine, ''Aar Sénégal'' de Baye Modou Ndiaye et ''Yeewu Jotna'' de Serigne Moustapha Sylla Diwane ont décidé de travailler aux côtés de l'opposition pour asséner une cinglante défaite à la coalition Benno Bokk Yakaar.



Pour Baye Modou Ndiaye, il s'agit pour sa structure de sanctionner une injustice. '' Les populations de Touba sont laissées en rade, tout comme la cité religieuse d'ailleurs. Le Président Macky Sall nous avait promis un hôpital qui peine à démarrer. C'est comme si le projet était enterré dès la pose de la première pierre. L'hivernage approche et le réseau de l'assainissement n'est toujours pas complété. ''



Pour sa part et lors d'un meeting déroulé au théâtre de verdure, Serigne Moustapha Sylla Diwane a promis à la.mouvance Présidentielle une défaite cinglante ponctuée de scores sévères le 30 juillet prochain. '' Nous nous investirons à battre Bby. Il est temps de mettre un terme à cette dictature rampante symbolisée par une assemblée composée de personnes à la solde d'un régime qui a fini de perdre sa sérénité. ''



La.mouvance Présidentielle, et plus particulièrement l'Apr, n'est pas restée les bras croisés. Des leaders politiques comme Pathé Diakhaté sont en train de récupérer certains frustrés qu'ils réussissent à réintégrer dans les rangs marron-beige.