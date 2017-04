TOUBA - Un indien arrêté avec 1600 pots de tomate impropre à la consommation

Le procureur de Diourbel vient de placer sous mandat de dépôt un homme d'affaires Indien qui écoulait sa marchandise dans les marchés de Darou Khoudoss et de Ocass. Il s'agit de 1600 pots de tomate impropre à la consommation et financièrement à 4 millions de francs. Une partie de sa cargaison a déjà été vendue dans la cité religieuse de Touba. L'affaire défraie déjà la chronique et un appel a été lancé aux populations dans le sens de les inviter à se départir de cette denrée pour celles qui en avaient déjà acheté.