TOUBA/ UN MAITRE CORANIQUE À LA MÈRE DE QUATRE DE SES ÉLÈVES : " L'un est mort et je l'ai enterré, l'autre, je l'ai mariée et les deux autres continuent d'apprendre ''

Du jamais vu à Touba ! Un maître coranique unique dans son genre vient de provoquer un scandale inimaginable qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Serigne Moustapha Guèye, pour ne pas le nommer, actuellement recherché par les gendarmes, pourrait payer cher ses actes malgré le soutien soupçonné de quelques chefs religieux. Il est accusé d'avoir inhumé un de ses élèves sans autorisation et à l'insu des parents et d'avoir marié la sœur de ce dernier, âgée seulement de 14 ans sans autorisation parentale. C'est Mame Fatma Kane, mère des enfants qui se confie à Dakaractu.





''Je m'appelle Mame Fatma Kane. J'ai été mariée à un homme qui s'appelait Moustapha Dramé. Nous avons eu 4 enfants : deux filles et deux garçons. Avant de mourir, mon époux avait confié les enfants à son ami Moustapha Guèye, par ailleurs maître coranique à Aaliyah pour qu'il les éduque et leur apprenne le Coran. C'est à notre grand surprise que nous avons appris que Mame Dame Dramé a perdu la vie et qu'il a été déjà enterré. C'est trois jours après que nous avons été mis au courant ''.



Mame Fatma Kâne de poursuivre son récit : '' Voulant récupérer le reste de mes enfants après la mort de leur père, je suis venu à Aaaliyah. Auparavant, je rappelle que le marabout m'avait, après mon veuvage, fait part de son intention de me prendre en mariage. Ce que j'ai refusé. Aujourd'hui, à la grande surprise, alors que je l'ai en face de moi, il me dit qu'Aïssatou Dramé ne peut pas me suivre parce qu'elle fait partie, désormais, de ses épouses ''.



Aïssatou Dramé, confie sa mère, est âgée de 14 ou15 ans, seulement.



Complètement déboussolée, la dame est allée se plaindre auprès de Serigne Modou Lô Ngabou, personne morale de la Dahira Safinatoul Amann qui a instruit son coordinateur général Serigne Modou Diop Diaobé de saisir la gendarmerie. Ce qui fut fait. Au moment où ces lignes sont écrites un descente est opérée au niveau du daara, mais '' Serigne Moustapha '' est absent. Affaire à suivre...