TOUBA - Suite et fin de l'affaire du maître coranique iconoclaste

Nous vous avions fait part de cette affaire plus ou moins scandaleuse qui a défrayé, cette fin de semaine, la chronique à Touba. Il s'agissait de ce maître coranique du nom de Serigne Moustapha Guèye, qui avait choisi d'enterrer un de ses talibés décédé sans aviser les parents de ce dernier et qui, non content de cette méprise, a par la suite pris pour épouse la sœur du défunt âgée seulement de 14 ans. Mame Fatma Kâne, la mère de ces enfants, était allée se plaindre auprès de la Dahira Safinatoul Amann et de la gendarmerie, inquiète de l'avenir de ses enfants puisque le marabout avait encore sous ses soins deux autres de ses enfants jadis confiés à lui par leur défunt père. L'affaire vient de connaître un dénouement heureux d'un côté et regrettable de l'autre, suivant les appréciations diverses recueillies sur place. En effet, la dame a retrouvé le restant de sa famille. C'est à dire la fille mariée par le '' Serigne Daara '' et ses deux petits frère et sœur. Un autre point qui a beaucoup soulagé tous ceux qui se sont intéressés à l'affaire, est que le diagnostic du médecin gynécologue, sur réquisition des enquêteurs, a attesté que la jeune fille n’a pas perdu son hymen. Par conséquent, même prise pour épouse, elle n'a pas eu le temps de consommer le mariage et d'être déflorée. L'autre détail qui a, cette fois, irrité plus d'un est le fait que le maître coranique a été laissé libre. La dame, sous le coup de la médiation, ayant choisi de ne déposer aucune plainte. Résultat : Serigne Moustapha Guèye a rejoint son daara et la dame a, du coup, fait ses valises en direction de Yeumbeul où elle et sa famille vivront désormais...