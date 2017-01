TOUBA - Sokhna Astou Boury Mbacké dénonce le problème d’eau qui secoue les localités périphériques

En faisant face à la presse, lundi, Sokhna Astou Boury Mbacké a regretté les difficultés énormes auxquelles sont confrontées les femmes qui habitent la périphérie de Touba. La petite fille de Serigne Bassirou Mbacké et responsable politique de l’Apr estime que les quartiers populaires qui environnent Touba-Mosquée sont généralement oubliés dans l’adduction d’eau. En réaction à cette injustice, elle a préféré prendre à sa charge la connexion au réseau hydraulique du quartier Thiawène Ndikou avec l’installation de robinets. « Nous ne pouvons plus attendre la réalisation des promesses. Nous avons le devoir, en tant que représentants du Président Sall dans cette localité, de faire des efforts dans le sens d’aider les populations. L’eau est venue. Maintenant, il reste à faire venir l’électricité et les autres commodités. »

Sokhna Astou Boury Mbacké invitera les populations à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales avant de rappeler sa ferme volonté d’octroyer des financements aux femmes de la périphérie de Touba.