TOUBA - Sokhna Amy Mbacké nommée directrice de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur

La cité religieuse de Touba vient d'être dotée d'un nouveau poste de responsabilité. Sokhna Amy Mbacké vient d'être nommée à la tête de la direction de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur. Ladite direction est rattachée au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. La décision a été prise mercredi en conseil des ministres par le Président de la République. Cette nomination ne devrait pas être étrangère à la volonté du Président Macky Sall de renforcer le dispositif politique au niveau local pour gagner les élections législatives et présidentielle à Touba, jusque-là bastion de l'opposition.