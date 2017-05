TOUBA - Sept partis et huit mouvements dans Mankoo Taxawu Sénégal

Les jeunes de l'opposition de la cité religieuse de Touba sont d'attaque pour aborder ensemble les prochaines élections législatives. Circonscrits dans la Coalition Mankoo Taxawu Sénégal avec des partis comme le PDS, Rewmi, BGG, le PS/K, l'UNP, le GP, AJ/PADS, et huit autres structures politiques, ils ont décidé d'apporter la réplique à la coalition Benno Bokk Yakaar en juillet 2017. En assemblée générale, ils ont fait une plaidoirie en faveur du retrait massif des cartes d'électeur et exhorter les populations à '' voter pour le changement au niveau de l'Assemblée nationale. '' Ils mettront en garde les autorités locales qu'elles soupçonnent d'accorder des privilèges à la mouvance présidentielle. '' Nous mettons solennellement en garde les autorités locales comme centrales contre toute tentative de confiscation de la volonté populaire par un jeu malsain de suppression du vote, de perturbations du déroulement du vote à travers un système biaisé de retrait des cartes et la rétention de l’information sur les nouveaux bureaux de vote et leurs emplacements dans la commune. Nous avons élaboré un plan d’actions qui comporte diverses activités comme des campagnes de sensibilisation, des séminaires et sessions de formation, des rencontres sectorielles et assemblées générales dans le but de tenir en alerte les populations de la commune '', diront Mame Mor et collaborateurs.