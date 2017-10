(TOUBA) SERIGNE MODOU LÔ NGABOU ATTAQUE LE MAIRE : " Ce n'est pas normal d'éclairer les demeures inhabitées des Chefs religieux et de laisser les talibés croupir dans les ténèbres '

Le ministre de l'intérieur a assisté, ce mardi, à une véritable passe d'armes entre Serigne Modou Lô Ngabou et Abdou Lahad Kâ, actuel maire de Touba.



Connu pour son franc-parler, Serigne Modou Lô Ngabou n'a pas déçu. Prenant la parole lors de la réunion d'évaluation du Grand Magal de Touba dirigée par Aly Ngouille Ndiaye et Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le coordinateur de la Dahira Safinatoul Amane a complètement déploré l'oubli dont, parfois, sont victimes les talibés de Serigne Touba. Pour lui, des extensions électriques sont faites au bénéfice des Mbacké-Mbacké exclusivement alors que les disciples continent de souffrir de mille maux. '' Ce qui m'affole dans cette manière de faire, c'est que l'électricité est jusque dans les maisons inhabitées de ces marabouts, alors que le bas peuple continue de croupir dans les ténèbres. Ce n'est pas normal et cela ne recoupe pas d'avec les enseignements et les aspirations de Cheikh Ahmadou Bamba ''. Serigne Modou Lô Ngabou de déplorer cela et d'interpeller le Maire sur certains aspects de ce ses remarques.



Abdou Lahad Kâ, se sentant visé rétorquera pour dire que les populations de Touba refusent de payer taxes et patentes au point que le budget, programme sur plus de 4 milliards, n'est recouvré qu'à hauteur de 1 340 000. Et c'est séance tenante que Serigne Modou Lô Ngabou lui fera la mention suivante. '' Les gens ne paient pas parce qu'ils ne savent pas où est-ce que vous amenez leur argent! ''



Aly Ngouille Ndiaye tentera vainement de jouer les bons offices. Il ajoutera tout de même de l'huile sur le feu qui couve dans la case du maire. '' J'ai été ministre de l'énergie. Vous n'avez jamais payé vos factures !''