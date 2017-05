TOUBA RENOUE AVEC LE NDOGOU DES BAAY-FALL

Les Ridials ont débuté cette fois encore le ramadan en grande pompe. Sous la conduite de leur guide spirituel, Serigne Cheikh Ridial Seck , des ndogous fastueux ont été concoctés et acheminés vers la cité religieuse. Repas à base de viande, grande mobilisation d’hommes et de femmes, zikrs du début à la fin... le décor est singulier dans son genre. Les « ndogous » des Baay-Fall au niveau de la cité religieuse sont un événement annuel exceptionnel qui fait vibrer toute une ville le temps d’un mois. Entamée depuis 1915 à Diourbel par Mame Cheikh Ibra Fall, la tradition est perpétuée par ses descendants et disciples. Dakaractu au cœur de l'événement !