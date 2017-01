TOUBA - Quatre trafiquants de chanvre indiens alpagués

La police et la gendarmerie de Touba, en collaboration avec la Dahira Safinatoul Amann, ont arrêté trois adultes et un vieil homme, tous trafiquants de chanvre indien à Darou Tanzil et au quartier « Forage Ndiouga. » Les trois acolytes détenaient par devers eux 25 sachets contenant l’herbe alors que le quatrième en possédait une trentaine. Ils ont été placés en garde-à-vue au commissariat spécial de Touba et au niveau de la brigade de gendarmerie. Modou Diop Diaobé, coordinateur général de Safinatoul Amann de nous confier qu’un autre trafiquant a été alpagué la semaine dernière dans l’enceinte de la gare routière avec 41 cornets et que ce dernier a été déféré au parquet de Diourbel.