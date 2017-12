TOUBA/ PRÉCISIONS : ' Abdoulaye Sylla ne parraine aucune structure politique dans ce pays ' ( Makhtar Diop Cojem )

La décision prise ce week-end par des responsables de l 'Apr de Mbacké et de Touba de mettre en place une structure politique dénommée '' And Ak Abdoulaye Sylla Falaat Macky Sall'' n'a jamais reçu l'assentiment de l'homme d'affaires. C'est Makhtar Diop, haut conseiller des collectivités territoriales, qui donne l'information. À croire le responsable politique de Gouye-mbind, '' la patron d'Ecotra ne parraine aucune structure politique même si tout le monde sait qu'il ne lésinera pas sur ses moyens pour octroyer à son ami le Président Macky un second mandat ''.



Makhtar Diop de préciser davantage : '' Abdoulaye Sylla investit dans le social et participe à la réussite de la politique sociale de l'État en bon citoyen à sa manière. Par conséquent, ceux qui l'ont choisi parrain de ce mouvement l'ont fait sans son consentement. Ce n'est pas un homme politique. Il n'a aucune ambition politique. Il ne vise aucun poste politique. Il investit dans le social. Il en a donné la preuve lors du dernier grand Magal de Touba en dépêchant du matériel lourd pour l'assainissement de la cité religieuse''.