TOUBA - Ndèye Diouf 'Bokk Gis-Gis' claque la porte de Pape Diop et s'aligne à Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma

Une recrue de taille ! Ndèye Diouf plus connue sous le nom de "Ndèye Diouf Bokk Gis-Gis" vient de claquer la porte de Pape Diop. La responsable des femmes de la Convergence à Touba a manifesté son dépit et refuse désormais, de demeurer dans un parti dont le leader ne fournit aucun effort pour massifier les rangs. '' J'ai milité dans ce parti pendant une décennie. Mais depuis justement 10 ans, rien n'a changé. Il n'y aucune évolution. J'ai décidé de partir et d'aller soutenir Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma. Je me suis engagée à le faire lorsque j'ai appris qu'il a été choisi comme tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbacké.''

Sokhna Ndèye Diouf de confier que sa volonté de changer de fusil d'épaule procède d'une prise de conscience. '' Soutenir Cheikh Abdou c'est soutenir Touba. C'est un petit-fils de Serigne Touba sur qui reposent beaucoup d'espoirs. Je compte travailler à ses côtés et l'aider à atteindre ses objectifs. ''