(TOUBA) MACKY AUX LEADERS DE L'APR : " Essayez plutôt de sortir votre tête de l'eau... J'ai fait moins ailleurs et pourtant nous avons gagné là-bas '

Pendant que l'essentiel de la population de Touba et de Mbacké était dans les bras de Morphée, le Président Macky Sall recevait dans la salle d'accueil de la résidence Khadim Rassoul les responsables de l'Apr du département de Mbacké. Tout s'est passé aux environs de 4 heures du matin. Une séance d'explications par rapport aux défaites que le parti présidentiel et sa coalition enchaînent depuis 2012 alors que l'Etat fournit des efforts considérables dans le département. Tout est parti d'injonctions faites par l'ancien député Baye Omar Diakhaté qui a souhaité de la part du chef de l'État un soutien plus conséquent au profit du département et des responsables locaux.



'' Notre compagnonnage avec vous est inconditionnel. Toutefois, nous aimerions que notre département soit plus soutenu. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale et à travers une déclaration face à la presse (ndlr: Dakaractu). L'électorat n'est ni entre les mains de Maguette Diakhaté ou entre celles d'un marabout quelconque. Vous avez beaucoup fait pour ce pays mais nous sollicitons plus d'aide pour la Jeunesse, pour nos jeunes cadres, pour les femmes qui ont besoin de plus de financements. La Mairie de Mbacké éprouve d'énormes difficultés. Nous souhaitons qu'un stade capable d'accueillir des compétitions internationales soit construit dans la commune. Les populations des quartiers de Mbacké installés depuis 1999 sont confrontées à des problèmes énormes d'eau et d'électricité. Elles utilisent encore des bougies. Vous avez les prières du Khalife et vos adversaires ne peuvent rien contre vous ''.



Dans sa réponse, le Président Macky Sall sera parfois taquin, parfois rigoureux dans le choix des mots de son discours. Après avoir rendu un vibrant hommage aux maires des communes rurales qui ont été les seuls à avoir gagné leurs localités lors des législatives dans tout le département, le Président Macky leur promettra de les recevoir en a parte. Il saluera les jeunes et surtout les femmes, rappelant que c'est pour elles que la DER (Délégation à l'entrepreneuriat Rapide) a été initiée avec à la clef une bagatelle de 30 milliards . C'est ainsi qu'il apportera des réponses aux interpellations de l'honorable Diakhaté.





'' Laissez-moi vous rappeler que ce que nous avons fait pour votre département, aucun Département ne l'a. J'ai fait moins ailleurs et pourtant on gagne là-bas. Donc là ne se situe pas le problème. Nous devons redoubler d'efforts. Ndar xeyul sorti. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes en même temps. Si vous êtes d'avis que votre leader se décarcasse pour trouver des solutions aux urgences notées dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des routes et qu'il sait qu'il faut accélérer dans le domaine de l'emploi des jeunes qui est désormais notre priorité...Ces choses ne doivent pas conditionner des résultats d'élections. À Touba et Mbacké, des avancées sont notées comparées aux joutes précédentes comme le référendum même si on n'a pas gagné. Maintenant, vos têtes sont toujours dans l'eau. Travaillez à respirer (rires) d'abord pour que Touba fasse partie des localités qui nous font gagner. Si tout le monde va dans la même direction, nous sortirons vainqueurs surtout qu'il s'agit de Présidentielle et non de législatives ou de municipalités ''.



Aux dernières nouvelles, l'hôte de la cité pourrait passer la nuit à Touba.