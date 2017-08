TOUBA - Le vice-coordinateur de Manko Taxawu Senegaal de Mbacké déféré dans le cadre de l'affaire des saccages de la maison de Sadaga

Les enquêteurs de la police spéciale de Touba renforcés par deux éléments de la Dic viennent de mettre la main sur deux responsables politiques. L'un appartient à la coalition Manko Taxawu Sénégal, plus précisément au Grand Parti de Malick Gakou.



Ndiassé Diop, vice-coordinateur de la coalition dirigée par Khalifa Sall, a été aperçu, selon nos sources, dans une vidéo déclarant avoir fait partie de ceux qui sont allés récupérer des récépissés dans la maison du député quelques moments après les saccages. Il a été ainsi interpellé et déféré. Il le sera avec un autre responsable politique appartenant au Pds. Souhaibou Kâne, récemment démissionnaire de l'Apr a, lui aussi été appréhendé. Il est aussi accusé d'avoir pris part aux dits saccages. Me El Hadj Diouf est pressenti pour assurer la défense de ces deux prévenus. Déjà sept personnes croupissent dans la maison d'arrêt et de correction de Diourbel pour les mêmes accusations.



Affaire à suivre...