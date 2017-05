TOUBA - Le mouvement des Karimistes vole en éclats... Madkaw devient Madakaw

Encore un meeting qui fera parler de lui pour longtemps. En effet, celui déroulé par Fallou Diop, vendredi après-midi à Mbacké, a été l'occasion de signer '' l'acte de décès '' du mouvement Karimiste le plus dynamique du Baol et peut-être du Sénégal. En effet, Madkaw ( Mouvement And Ak Askanwi Doleel Karim Wade ) est devenu Madakaw ( Mouvement And Doleel Askanwi) même si au sein du Pds certains jeunes essayent de maintenir en vie la structure initiale.



Pour Fallou Diop, c'est peine perdue. '' Le Pds a perdu son âme avec le départ de l'essentiel des jeunes Karimistes vers l'Alliance Pour la République. Regroupant la majeure partie des responsables politiques de Bby du département de Mbacké, Madakaw a fait de la discorde qui règne chez les libéraux, ses choux gras. '' Pour 5 millions, ils se battent. Si jamais ils entrent en possession des milliards de l'État, ils feront quoi? À l'instar du Pds de Touba, c'est toute l'opposition qui perd la tête avec des discours qui frisent l'affolement et le désespoir. Nous avons dépensé 15 millions en accompagnant Karim Wade. Nous ne regrettons pas l'argent, mais le temps gâché inutilement à ses côtés '', dira le jeune leader politique.



Pour son soutien au Président Macky Sall, Fallou Diop le justifiera par l'importance accordée par celui-ci à la cité religieuse de Touba. '' Diouf , Senghor et Wade réunis n'ont pas investis plus de 200 milliards alors que Macky, à lui seul, est en train de construire une autoroute de 400 milliards. Et, pourtant, il n'a jamais gagné ici. Aujourd'hui, nous avons le devoir de lui rendre la pièce de sa monnaie.



Entré dans le parti par le canal de Pathé Diakhaté, Madakaw compte s'investir ainsi dans la réélection du Président Macky Sall. Mais avant cela, il s'engage à concentrer ses forces et son énergie sur les élections législatives.