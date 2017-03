TOUBA - Le dispositif d'accueil déjà mis en place pour Barrow

Touba a fini de mettre en place un dispositif non négligeable pour réserver au Président Adama Barrow un accueil digne de son rang de Chef d'Etat. Les forces de l'ordre ont jalonné depuis deux tours d'horloge le tronçon Mbacké -Touba long de 7 kilomètres. Ils sont aidés dans la tâche par les membres de la Dahira Safinatoul Amann. On sent , par ailleurs, une implication des chefs religieux. Adama Barrow devrait honorer la prière du tisbaar dans la cité religieuse...