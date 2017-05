TOUBA - Le Pds se plaint des lacrymogènes lancés lors de son meeting de samedi

Quarante-huit heures après avoir déroulé son meeting départemental sous la présence d'Oumar Sarr, Me Madické Niang, Woré Sarr, le Pds de Touba est monté au créneau pour dénoncer les actes qu'ils qualifient de sabotage. Pour Baye Modou Ndiaye et camarades, '' des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre alors que les militants libéraux et Karimistes convergeaient vers un meeting autorisé quatre jours auparavant. ''



Le responsable politique de poursuivre : " quand le préfet se permet de produire un arrêté d'interdiction à quelques minutes du démarrage d'un meeting et de l'autoriser à nouveau quelques instants après, nous pouvons légitimement penser qu'il y'a eu tentatives de sabotage. ''



Baye Modou Ndiaye qui annonce des révélations explosives mercredi prochain, invite ses camarades à faire bloc et taire leurs divergences.