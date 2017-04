TOUBA - Le Khalife pour le démarrage des travaux champêtres mardi prochain

Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, par l'entremise de son bras droit Serigne Mountakha Mbacké, a réitéré ce vendredi son annuel appel à retrouver les champs et démarrer les travaux. Le Saint homme a invité les paysans à entamer les activités champêtres dès mardi prochain. Il a surtout insisté sur la nécessité de redynamiser le secteur agricole avec la revigoration des localités abandonnées.

Le Khalife demandera, ainsi, aux jeunes de reprendre le chemin des champs, d'accorder plus d'importance à l'agriculture et s'y mettre dès maintenant.