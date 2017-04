TOUBA - Le Bokk Gis-Gis revendique la tête de liste de l'opposition

Pour Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, l'Alliance Bokk Gis-Gis devra prendre la tête de liste départementale de Mbacké en perspective des prochaines législatives pour, dit-il, ne pas '' fausser les lois du jeu politique. '' En marge d'une manifestation lors de laquelle la formation politique de Pape Diop a enregistré de nouvelles adhésions et surtout délesté de l'Apr un bon nombre de militants, le coordinateur local a rappelé que le choix des personnes devra prendre en compte le taux de pénétration des populations par les partis politiques en présence.



'' Nul n'ignore le travail que Bokk Gis-Gis a abattu ces dernières années dans le département de Mbacké. Nous avons fini​ de parcourir l'ensemble des localités, subvenu aux besoins des populations en leur octroyant des moulins à mil et des financements. Tout cela a demandé que soient injectés beaucoup de moyens financiers et nous l'avons fait. Par conséquent, pour la bonne marche de la coalition et en perspective d'une victoire certaine face à la coalition au pouvoir, nous revendiquons la tête de liste départementale '', conclura Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly. Cette sortie risque de provoquer bien d'autres encore...