TOUBA - La ligue des écoles coraniques crache sur le projet de loi portant organisation des daaras.

Les maîtres coraniques de Touba sont fermes dans leur engagement. Le projet de loi portant organisation des écoles coraniques ne passera pas même s'il semble avoir été entériné lors d'un séminaire déroulé à Mbour. Selon Serigne Khaly Diakhaté, porte-parole de la structure qui était en assemblée générale à Touba, l'Etat peine déjà à organiser les écoles dont il a la charge.



'' Ce sont des écoles qui sont mal gérées car débordées. Elles sont à double flux et sont généralement secouées par des grèves cycliques. Il faut ajouter à cela le taux de réussite très faible, malgré le fait qu'elles engloutissent 40% de son budget de fonctionnement ''.



Serigne Khaly Diakhaté de rappeler les résultats élogieux enregistrés par les daaras depuis bien avant les indépendances avec leur faculté de former des hommes de valeur. La rabita d'exiger la non laicisation des daaras considérant que ce fait ne fera qu'altérer les objectifs de leurs établissements. Les maîtres coraniques de resumeront à piétiner le projet de loi et à renoncer à l'adoption de ce texte.