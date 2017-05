TOUBA - La communauté Baay-Fall en deuil

Serigne Moustapha Faty Kâne Fall, fils de Serigne Modou Moustapha Fall, premier khalife Général des Baay- Fall est rappelé à Dieu en Afrique du sud. Le Saint homme vivait le plus clair de son temps au quartier Palène de Mbacké. Sa disparition a plongé toute la communauté mouride et plus précisément celle des Baay-Fall dans une tristesse immense.



Dakaractu présente à la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall ses condoléances attristées.