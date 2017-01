TOUBA - L’implication de Cheikh Kanté dans la vie politique fâche

Que les hommes politiques de l’Apr de Touba se le tiennent pour dit : Cheikh Kanté a décidé d’apporter son soutien aux femmes de Touba et sa touche politique, par le canal de Sokhna Astou Boury Mbacké. La responsable politique, petite fille de Serigne Bassirou Mbacké, a distribué des financements à quelques associations féminines de Darou Minane.

Interrogée par la presse, la Mbacké-Mbacké dira n’accorder aucune importance aux considérations politiques. « Nous ne parlons pas, nous travaillons et nous sommes intéressés par la réélection du Président Sall ». Cette implication du Dg du Port dans les affaires politiques de Touba a plongé certains responsables du département dans une colère noire. Bassirou Diagne, responsable chez les jeunes, n’a pas manqué de le signifier et compte, avec ses camarades, apporter une riposte à la taille de l’affront. La semaine dernière, Sokhna Astou Boury offrait des adductions d'eau aux populations de Thiawène Extension...