TOUBA - L'Anpej invitée à financer le reste des projets déposés par les jeunes de la cité

À Touba 52 jeunes ont effectivement reçu leurs financements de l'Anpej et démarré leurs activités. C'est ce qui ressort de la réunion des bénéficiaires qui ont profité de leur conclave, de ce jeudi, pour mettre sur pied une association qui regroupe l'ensemble des bénéficiaires. Sous la conduite de Bassirou Mboup, les jeunes ont exposé les projets pour l'exécution desquels ils ont été financés, assuré avoir démarré l'exploitation et invité les jeunes à s'acquitter correctement du paiement de la dette.



'' Cet argent n'a rien à voir avec la politique politicienne. Nous avons tenu à faire comprendre à tous les bénéficiaires qu'en payant la somme empochée dans les délais, nous permettons à d'autres jeunes de Touba de bénéficier de financements. Le échanges ont été très utiles. En laissant la possibilité à chacun de se présenter au reste de l'association, nous avons compris que l'appartenance à un parti politique quelconque n'a pas été déterminante dans la sélection des projets en question par l'Anpej'', confiera Bassirou Mboup.





Ce dernier d'inviter l'Agence à s'évertuer à financer le reste des projets déposés par des jeunes qui habitent Touba et qui souffrent encore terriblement du chômage. '' Les jeunes de Touba n'attendent que d'être financés. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Beaucoup d'entre eux sont dans le petit commerce mais n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins quotidiens '' , conclura le porte-parole de l'association...